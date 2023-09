Klaus Maria Brandauer erhielt Ehrenzeichen des Landes Steiermark

Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) würdigte den Schauspieler in Pürgg als einen Künstler, der "durch Stimme, Körper und geistige Durchdringung seiner Stoffe", aber auch durch Biografie und Herkunft ein weltweites Publikum zu bilden, zu lehren und zu unterhalten verstehe. Als einer der wenigen Österreicher, der sich auch in Hollywood einen Namen machen konnte, feierte Brandauer in Filmen wie "Sag niemals nie" oder "Jenseits von Afrika" große Erfolge. Seinen Ruf als großartiger Charakterschauspieler untermauerte er mit Bühnenauftritten als Jedermann, Hamlet oder Nathan der Weise. Brandauer ist seit 1972 Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater.

"Klaus Maria Brandauer ist nicht nur in Bad Aussee geboren, er ist dieser durch Geburt erlangten Heimat immer verbunden geblieben. Als ewiger Heimkehrer in die Steiermark, als Mischung aus Provinz und Welt hat er sich, geführt von Bescheidenheit und Heimatliebe, einmal selbst bezeichnet", führte Drexler aus.

