Klaus Luger: "Zusammenarbeit mit Kerschbaum sofort beenden"

Der Prüfbericht belegte im Raum stehende Vorwürfe und legte zusätzlich schwerwiegende Compliance-Verstöße des Künstlerischen Vorstandsdirektors offen. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger ist der Meinung, dass das Dienstverhältnis mit Dietmar Kerschbaum mit sofortiger Wirkung aufzulösen sei. "Es haben sich nicht nur die meisten der kolportierten Vorwürfe bestätigt, es wurden noch weitere aufgedeckt", sagt Luger.

Lesen Sie auch: Was Dietmar Kerschbaum vorgeworfen wird

Offensichtlich hat sich die Künstlerische Geschäftsführung weder an die verbindlichen Vergabegrundsätze der LIVA gehalten, noch wurden Compliance Regeln eingehalten. An der Spitze der Vorwürfe: So genannte Insichgeschäfte mit sich selbst und mit seiner Gattin sowie Geschäfte mit Firmen und Vereinen, in denen Dietmar Kerschbaum Funktionen ausübt. Das Kontrollamt empfiehlt aufgrund der neu hervorgekommenen Erkenntnisse, einzelne Sachverhalte der Staatsanwaltschaft zur Prüfung zu übermitteln.

"Freistellung hat sich als richtige Vorgehensweise erwiesen"

"Die im März ausgesprochene Freistellung hat sich als richtige Vorgehensweise erwiesen. Die nun bekanntgewordenen Vorwürfe sind schwerwiegender als ursprünglich angenommen", sagt Luger nach Kenntnis der Ergebnisse der Sonderprüfung.

Dietmar Kerschbaum Bild: VOLKER WEIHBOLD

Am 8. Juli wird sich der Kontrollausschuss mit dem Bericht der Sonderprüfung befassen. Das Ergebnis der parallellaufenden intensiven Compliance Prüfung durch die KPMG sollte bis zur außerordentlichen Aufsichtsratssitzung der LIVA ebenfalls vorliegen.

Bürgermeister Klaus Luger: "Nach Durchsicht des Kontrollamtsberichts bin ich der Meinung, dass das Dienstverhältnis mit Herrn Kerschbaum mit sofortiger Wirkung aufzulösen sein wird. Persönlich bin ich enttäuscht, dass hier das Vertrauen dermaßen missbraucht wurde".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper