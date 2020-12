Das Publikum wäre aufgesprungen, es hätte "bravo" auf die Bühne geschrien. Und Anna Netrebko wären nach ihrem Wien-Debüt am Sonntag in Pucchinis "Tosca" unzählige Verbeugungen und Knickse abgerungen worden, ehe man sie zum Premieren-Champagner gelassen hätte. Aber so? Nichts davon. Der Vorhang der Staatsoper schloss sich um 21.54 Uhr. Stille.