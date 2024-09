Klassische Klangwolke mit Thomas Hampson: Wenn Liedern Flügel wachsen

„Ich muss euch loben, dass ihr trotz dieses schrecklichen Wetters gekommen seid – dafür bedanke ich mich wirklich“, sagte Thomas Hampson am Sonntagabend im Linzer Brucknerhaus – und wuchtiger Applaus brandete auf. Der Bariton von Weltruf hatte sich in der Pause seines Liederabends das Mikrofon geschnappt, weil er unter anderem diese Würdigung des Publikums loswerden wollte, zumal Hampsons Familie und Freunde wegen des Hochwassers in Wien festsaßen.