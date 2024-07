Klassik-Stars begeisterten beim Open-Air am Traunsee

Mit der Ouvertüre zur Oper "Carmen" startete das Bruckner Orchester unter Chefdirigent Markus Poschner am Samstag gleich zu Beginn schwungvoll in das ausverkaufte Salzkammergut-Open-Air, das wegen einer Unwetter-Warnung um zwei Stunden nach vor verlegt worden war - mitten hinein in die brütende Nachmittagshitze im Gmundner Toscana-Park. So war auch das erste, was Erwin Schrott, Star-Bassbariton aus Urguay, auf der Bühne von sich gab, der Satz: "It's hot!" Und damit sprach er allen, Musikern und Publikum, aus der Seele.

Doch weder Erwin Schrott noch seine wundervolle Bühnen-Partnerin Erica Eloff, Publikumsliebling am Linzer Musiktheater, noch das Orchester ließen sich die Hitze anmerken. Noch dazu, wo das Bruckner Orchester bereits am Donnerstag ein großes Open-Air-Konzert auf dem Linzer Hauptplatz absolviert hatte. Standen dort Hits aus Klassik, Film und Popmusik im Vordergrund, waren es am Samstag in Gmunden Höhepunkte aus Oper, Operette und - dank Erwin Schrott - spanisch/südamerikanischem Liedgut. Hier waren die Klassik-Fans unter sich. Wunderbar leichtfüßig schwirrten Orchester und Solisten durch das Konzert im Rahmen der Salzkammergut-Festwochen. Erwin Schrott, der noch am Vortag in Verona auf der Bühne gestanden war, zeigte, wie mit wie viel Kraft und Ausdrucksstärke er seine Partien bewältigt, gewürzt mit wundervoller Leichtigkeit. Einzig bei Franz Lehrs Duett "Lippen schweigen" ging ihm diese Mühelosigkeit kurzzeitig verloren. Erica Eloff offenbarte, wie spielerisch sie die leichte Muse beherrscht, etwa bei Johann Strauss' "Klänge der Heimat", Temperament und mitreißende Spielfreude inklusive. Das Bruckner Orchester erwies sich als sensibler Begleiter der Solisten und brillierte bei den Orchesterwerken, ganz besonders beim "Jagdscherzo" aus Bruckners Vierter Sinfonie.

Sopranistin Erica Eloff mit Bassbariton Erwin Schritt Bild: Rudi Gigler

Im letzten Teil schwenkte das Konzert ins Südamerikanische um. Erwin Schrott sang mehrere Lieder aus dieser Region, darunter Consuelo Velasquez Welthit "Besamé Mucho" oder Pablo Zieglers "Rojotango". In diesem Teil zeigte der charmante Tenor seine Entertainer-Qualitäten, forderte das Publikum - und Chefdirigent Markus Poschner - zum Mitsingen und Mittanzen auf. So klang ein vergnüglicher Abend voller Hits, den die 1600 Besucher sichtlich genossen, schwungvoll aus - genau rechtzeitig, bevor ein Wolkenbruch über Gmunden hereinbrach.

Am Sonntag überträgt ORF III um 20.15 Uhr die zweite Auflage des Konzertes live aus dem Toscana-Park in Gmunden.

