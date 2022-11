"Klassik ist ein Showgeschäft geworden"

Mit seinem weichen Bassbariton begeistert Thomas Quasthoff sein Publikum. Am Sonntag ist der Sänger, der mit einer Contergan-Schädigung geboren wurde, mit seinem Jazz-Programm "For You" um 19.30 Uhr im Linzer Musiktheater zu hören. Mit den OÖN sprach der 63-Jährige über den Verlust seiner Stimme und seine Versöhnung mit Linz.