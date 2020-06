Klassik am Dom: US-Jazz, Jedermann, Geigen-Pop und ein tierischer Karneval

19 Gastspiele mit insgesamt mehr als 60.000 Besuchern, Kaliber wie Tom Jones, Katie Melua, Jose Carreras, Jonas Kaufmann, Erwin Schrott, Rolando Villazon oder Bobby McFerrin, die vor der pittoresken Kulisse des Linzer Domplatzes gastierten – die von den OÖN präsentierte Konzertreihe "Klassik am Dom" ist seit 2011 ein Juwel der heimischen Konzertlandschaft. Corona-bedingt musste die heurige Saison abgesagt werden, jetzt stehen die Ersatztermine für 2021 fest.

"Wir konnten fast alle Konzerte auf kommendes Jahr verlegen", sagt Veranstalter Simon Ertl. "Es war schön zu sehen, dass Künstler, Management und Promoter in dieser schweren Zeit zusammenhalten und versuchen, das Beste daraus zu machen. Super, dass es endlich wieder losgeht!" Lediglich "The Very Best of John Williams" kann aus terminlichen Gründen 2021 nicht stattfinden. Noch keinen fixierten Termin hat der Konzertabend mit der lettischen Star-Mezzosopranistin Elina Garanca. Ertl: "Dieser wird aber definitiv 2021 über die Bühne gehen!"

Rockstar, Footballer, Lainer

Bereits fix ist, dass Philipp Hochmair am 10. Juli 2021 den altehrwürdigen Jedermann als wilden, apokalyptischen Rockstar umdeutet. Unterstützung bekommt er bei seinem Jedermann Reloaded von der Philharmonie Salzburg unter Elisabeth Fuchs. Tags darauf, am 11. Juli, erhebt Jazz-Ikone Gregory Porter seine mächtige Stimme auf dem Domplatz. Der 48-Jährige mit der Physis eines Footballprofis und der Seele eines Poeten veröffentlicht am 28. August sein neues Album "All Rise".

Tierisch und kindgerecht geht’s am 18. Juli zu, wenn Kabarettist Günther Lainer im Zusammenspiel mit dem Kammerorchester der Bruckneruni den Karneval der Tiere von Camille Saint-Saens in einer Mundart-Version zum Leben erweckt.

Einen Doppelschlag liefert zum Saisonfinale der deutsche Geigen-Superstar David Garrett. Am 23. und 24. Juli zeigt der Feschak, warum sich seine Alben mehr als drei Millionen Mal verkauften und er 24 Gold- und 17 Platin-Auszeichnungen im Regal stehen hat.

Klassik am Dom 2021

Karten gibt’s bei der OÖN-Tickethotline 0732/7805-805 und in den Verkaufsstellen Linz, Wels und Ried. Bereits gekaufte Karten können auf die Konzerte 2021 über klassikamdom.at umgetauscht oder bei den VVK-Stellen retourniert werden.

Artikel von Lukas Luger Redakteur Kultur l.luger@nachrichten.at