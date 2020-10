Klassik am Dom: James Blunt kommt nach Linz

Mitte März spielte der britische Superstar James Blunt sein bis dato letztes Konzert. Als erster Musiker überhaupt absolvierte der Brite im Großen Saal der Hamburger Elbphilharmonie einen Auftritt komplett ohne Publikum. Keinen Livestream, sondern "richtiges Konzertfeeling" verspricht hingegen der nächste Oberösterreich-Auftritt des 46-Jährigen. Am 28. Juli 2021 macht der "You’re Beautiful"- Faserschmeichler bei "Klassik am Dom" auf dem Linzer Domplatz Station. Mit im Gepäck hat Blunt dann nicht nur Hits wie "Goodbye My Lover", "Wisemen", "1973" oder "Bonfire Heart", sondern ebenso die Songs seines aktuellen Albums "Once Upon A Mind". Dieses ist übrigens Ende Juni als "Time Suspended Edition" neu aufgelegt worden, sechs akustische Lieder und zwei neue Stücke inklusive.

Mit seiner Zusage für ein Gastspiel im Schatten des Mariendoms fügt sich der Ehrendoktor der Universität Bristol in eine illustre Reihe ein. Die lettische Mezzosopranistin Elina Garanca, der US-Jazzstar Gregory Porter, Stargeiger David Garrett (gleich an zwei Abenden!) sowie die Lokalmatadore Philipp Hochmair und Günther Lainer – sie alle werden die elfte "Klassik am Dom"-Spielzeit zu einer wirklich außergewöhnlichen machen.

Corona-Regeln eingehalten

Außergewöhnlich sind natürlich auch die Umstände. Das Konzertgelände vor dem Mariendom wird den Corona-Gegebenheiten angepasst, Mund-Nasen-Schutz inklusive. Die Anzahl der möglichen Besucher wird limitiert, um den Regeln der Maßnahmenverordnungen zu entsprechen. Dieses Konzept wird bis zum Zeitpunkt der Veranstaltungen aktualisiert. (ll)

„Klassik am Dom“ im Sommer 2021 – die Termine im Überblick:

8. Juli: Elina Garanca (Foto) mit Freunden und dem Symphonieorchester der Wiener Volksoper

10. Juli: Jedermann Reloaded Symphonic mit Philipp Hochmair & Die Elektrohand Gottes

11. Juli: Gregory Porter (Foto)

18. Juli: „Klassik am Dom For Kids“ – Karneval der Tiere mit Günther Lainer und dem Kammerorchester der Anton Bruckner Privatuniversität Linz, Vorprogramm: Kinders Soundkistn

23. & 24. Juli: David Garrett (Foto)

28. Juli: James Blunt

