Klassik am Dom: Heimspiel für Christina Stürmer, Auftritt für Jamie Cullum

Seit April ist Christina Stürmer mit ihrer MTV-unplugged-Tour in Deutschland und Österreich unterwegs – nun kommt sie damit endlich auch in ihre Heimat: Am 25. Juli 2025 ist der Pop-Star aus Altenberg bei Klassik am Dom in Linz zu Gast. Zu hören gibt es bei dem Open-Air auf dem Domplatz das Beste aus ihrer mehr als 20-jährigen Karriere, neu und ungewöhnlich arrangiert. Dabei sind Gänsehautmomente garantiert, etwa wenn die 42-Jährige ihren Hit "Mama" nur von einem Klavier begleitet singt, genauso wie mitreißende Kracher wie "Ich lebe", "Bus durch London" und "Millionen Lichter".

Christina Stürmer spielt ihre größten Hits neu arrangiert.

Unterhaltsam-komisch wird’s am 12. Juli 2025, wenn Kabarettistin Monika Gruber mit ihren Kollegen Gerd Anthoff und Michael Lerchenberg zu "Opern auf Bayerisch" lädt. Dabei wird das Trio die Opern nicht singen, sondern auf Bayerisch übersetzen und dabei gehörig aufs Korn nehmen. Wie üblich nehmen sich die drei Bayern dabei kein Blatt vor den Mund. Musikalisch unterstützt werden sie vom Percussionisten Philipp Jungk und einem Musikensemble. In Bayern ist die Show seit 40 Jahren Kult.

Jamie Cullum am 26. Juli

Bereits bestätigt sind zwei weitere Konzerte: Am 18. Juli 2025 sind Florian Ritt, Gabriel Fröhlich und Paul Slaviczek von der Folkshilfe zu Gast und stellen dabei ihr fünftes Album "bunt" vor. Am 26. Juli 2025 kommt der britische Sänger und Songwriter Jamie Cullum nach Linz und hat dabei sein neues Album im Gepäck.

Jamie Cullum Bild: EPA

Karten und Infos gibt es auf der Website klassikamdom.at

