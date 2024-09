Klangwolke 2024: Was für ein Spektakel!

Die Klangwolke am Samstagabend im Linzer Donaupark.

Ein Auto in 40 Metern Höhe, ein gebärende Riesin, ein 18 Meter langer Leuchtwal: Die Linzer Klangwolke bot am Samstagabend unter dem Titel "Pioneers - 52 Hz" im Donaupark Spektakuläres zum Schauen und Staunen. Der spanische Regisseur Carlus Padrissa gestaltete mit seiner Gruppe La Fura dels Baus eine bildgewaltige, farbenprächtige und actionreiche Hommage an acht Pioniere, die auch bei den laut Veranstalter knapp 100.000 Besuchern bestens ankam.