Klangwolke 2020: Coronasichere Rückbesinnung auf die Wurzeln

Unter Federführung der vier Linzer Akustikspezialisten Peter Androsch, Sam Auinger, Wolfgang Dorninger und Gitti Vasicek will man sich gleichzeitig aber auch auf die erste Klangwolke 1979 zurückbesinnen.

"Niemand von uns hat je daran gedacht eine Klangwolke zu machen", sagte Peter Androsch im Gespräch mit der APA. Schließlich habe es auch die Option der Absage gegeben. Ins Wasser gefallen ist die Veranstaltung bisher erst einmal - 2001 nach einem Unwetterschaden kurz vor der Aufführung. Und angesichts der Coronakrise habe LIVA-Direktor Dietmar Kerschbaum gesagt, "er zahlt Künstler lieber fürs Arbeiten als fürs Nichtstun", so Androsch.

Also hat sich das Quartett an die Arbeit gemacht und feilt seither an einer Klangwolke mit dem Titel "Sounding Linz", die auch in Coronazeiten möglich ist. "Wir machen in vier Monaten das, was andere in drei Jahren machen", sagt Androsch, der das Projekt als "Liebeserklärung an Linz" sieht. Die diesjährige Klangwolke baut sich unter Einbeziehung der Bevölkerung sukzessiv auf und soll ihren Höhepunkt am Abend des 12. September erreichen.

Lesen Sie auch: Eine etwas andere Klangwolke

Bachläufe, Unterführungen und Grottenbahn

Seit 24. Juli läuft die "Mapping"-Phase. Auf der Website werden "Hör-Schnappschüsse" gesammelt. Jeder kann Aufnahmen mit dem Handy machen und die Audiofiles dort hochladen - egal ob Wohlklang, Missklang, ob markant oder unscheinbar und alltäglich, alles ist erlaubt.

Eingereicht wurden Naturklänge wie Frösche, Vögel, Bachläufe ebenso wie Türenklappern, die Geräuschkulissen von Unterführungen, eines Schwimmbads, eines Tennisplatzes, Kirchenglocken, der Sound der Linzer Grottenbahn und jener des Urfahraner Marktes und auch der Klang verschiedener Sprachen - die Palette ist extrem breit. Texte zum Thema, Fotos, Videos oder Podcasts sind ebenso erwünscht und zahlreich von den Linzern geliefert worden.

Die Website werde bereits von der Linzer Kunstuni betrieben und die entstandene - und weiter wachsende - Sammlung soll "eine Stärkung des Portfolios der Kunstuni im Sinne einer akustischen Ökologie" sein, beschreibt Androsch die Intention von "Sounding Linz". Die Akustik habe schließlich elementare Bedeutung für die Lebensqualität. Die Seite soll daher auch nach der Klangwolke bestehen bleiben.

Schallquellen in der ganzen Stadt

Ob die diesjährige Klangwolke eine Reminiszenz an die erste 1979 sei, als die Leute ihre Radios in die Fenster gestellt haben? "Das ist es für uns alle, am meisten für den Sam Auinger, der bereits bei der ersten Klangwolke dabei war", bestätigt Androsch. Entstehen soll heuer eine "soziale Skulptur", ein "Kunstwerk des 21. Jahrhunderts, ökologisch, partizipativ, nachhaltig".

Seit 15. August werden in der ganzen Stadt interessante Schallquellen sichtbar gemacht, etwa mit sogenannten Klangfahnen. Die ersten wehen bereits. Auch werden mittlerweile täglich verschiedene Klangspaziergänge angeboten, beispielsweise das "SCHUHzuGEHÖR", bei dem man dem Wechselspiel zwischen Schrittgeräuschen und Architektur lauscht - klappernde Schuhe erwünscht. Die Titel der Touren "Wenn der Wind geht" und "Wasserstimmen" sind selbsterklärend, der "Weg der Sinne" führt durch den Botanischen Garten, und bei "Frau.Linz" befasst sich die Performancekünstlerin katrinem mit der Geschichte und Gegenwart der Linzer Frauen. "Stimmen vergehen" mit Peter Androsch klappert historische Punkte wie die Landstraße 36, Ausgangspunkt des österreichischen Bürgerkriegs 1934, oder die Bischofstraße, wo Adolf Eichmann aufwuchs, ab.

Am eigentlichen Klangwolkentag, dem 12. September, heißt es dann ab dem Morgen Ohren spitzen: Androsch, Auinger, Dorninger und Vasicek verweben das eingegangene Klangmaterial zu akustischen Interventionen und Installationen. Um 20 Uhr folgt eine durchgestaltete Inszenierung des Linzer Stadtklangs, die via Livestream verfolgt werden kann. Details verrät Androsch aber noch nicht - "wir sind ja noch mitten in der Arbeit". Damit bleibt auch die künstlerisch eher irrelevante, für viele Linzer aber mit Neugier erwartete Antwort auf die Frage nach einem Feuerwerk vorerst offen.