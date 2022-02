Klangerlebnisse von Größe zum halben Preis

Für kurze Zeit gibt es auf die nächsten 100 Tickets für "The Best of Ennio Morricone" und "Game of Thrones – The Concert Show" 50 Prozent Rabatt.

Klangwelten im Brucknerhaus

"The Best of Ennio Morricone" am 12. März im Linzer Brucknerhaus feiert die Klangwelt eines der berühmtesten Filmmusikkomponisten der Welt. Der 2020 verstorbene Italiener prägte den Western wie kein anderer – von ihm stammten die Melodien zu "Spiel mir das Lied vom Tod" oder "Es war einmal in Amerika". Auch Quentin Tarantino wollte keinen anderen für seine Filme "Django Unchained" oder "The Hateful Eight". Mit 100 Solisten, Sängern und Musikern der Milano Festival Opera werden seine bedeutendsten Werke erklingen.

"Game of Thrones" revolutionierte die Welt der Serien und erschuf ein globales Publikum. Ein großes Orchester, ein mächtiger Chor sowie Solokünstler präsentieren am 12. 3. im Brucknerhaus die Musik in "Game of Thrones – The Concert Show" aus allen acht Staffeln der vielfach prämierten HBO-Serie – inklusive Leinwand-Animationen und visuellen Effekten. Beide Veranstaltungen beginnen je um 20 Uhr im großen Saal.

Clint Eastwood am 12. März sehen, Ennio Morricone hören Bild: Cofo

