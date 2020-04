Kinobranche möchte schon im Sommer wieder aufsperren

Dies betreffe einerseits den derzeit fehlenden Nachschub an Blockblustern, andererseits auch die politischen Vorgaben. Dies unterstrich zunächst der Österreichische Kinoverband in Replik auf Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne).

"Wir möchten klarstellen, dass wir unter realistischen Bedingungen [...] bereits im Sommer aufsperren könnten und auch möchten", legte am Freitag Christian Langhammer als Chef des heimischen Branchenprimus Cineplexx nach. Zu diesen wirtschaftlich vertretbaren Regelungen gehöre, nicht 20 Quadratmeter Platz pro Zuschauer vorzuschreiben, sondern etwa eine maximale Auslastung pro Kinosaal von 50 Prozent. Wenn jeder zweite Sitz frei bleibe, sei der Mindestabstand problemlos einzuhalten.

Lunacek bedauerte das "Missverständnis", dass die Kinobetreiber - unabhängig von etwaigen Vorgaben von politischer Seite zum Coronaschutz - vor Ende August aus wirtschaftlichen Gründen ohnedies keine Öffnung anstreben würden. Sie habe in ihren Gesprächen mit diversen Kinobetreibern mehrheitlich die Rückmeldung erhalten, dass ein etwaiges Wiederaufsperren im Sommer unter Einhaltung der gebotenen Schutzmaßnahmen ökonomisch extrem schwierig sei, so die Staatssekretärin in einer Aussendung: "Meine Ableitung daraus war, dass die Kinos nicht öffnen möchten. Ich bedauere das Missverständnis."