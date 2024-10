"Woodwalkers" ist ein tierisches Abenteuer für die Familie

Im Film nach der Jugendromanreihe von Bestsellerautorin Katja Brandis geht es um sogenannte Gestaltwandler, die eine menschliche und eine tierische Gestalt haben. Protagonist Carag (Emile Chérif) ist als Puma aufgewachsen, will aber gegen den Willen seiner Familie auch die Welt der Menschen kennenlernen. Auf der Clearwater-Highschool gerät er in einen Konflikt zwischen Tier- und Menschenwelt und muss sich entscheiden, wo er steht. Ein gutes Jugendabenteuer mit wunderbaren Bildern, gedreht in den Tiroler und Südtiroler Alpen.

Woodwalkers: D/Ö/I 2024, 103 Min., jetzt im Kino

OÖN Bewertung:

