Er hat "Gladiator" inszeniert, "Blade Runner" und "Alien". Wieso interessiert sich ein Regiestar mit einem Händchen für beinharte Stoffe wie der Brite Ridley Scott (84) für Macher von Luxusmode? Die Frage ist berechtigt, erübrigt sich jedoch, schaut man sich die Italo-Dynastie genauer an, die ihn zu "House of Gucci" lose inspirierte. Am 27. März 1995 wurde der Chef des Modehauses, Maurizio Gucci, im Alter von 46 Jahren in Mailand erschossen. Angeordnet hatte den Mord dessen Ex-Frau Patrizia