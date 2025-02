"Wunderschöner": Schluss mit diesem #Metoo?

Sonja (Karoline Herfurth, r.) und ihre beste Freundin Vicky (Nora Tschirner) hadern mit den Männern in ihrem Leben.

Karoline Herfurth zählt mittlerweile zu den fixen Regiegrößen im deutschen Kino. Ein Thema beackert die Berlinerlin in ihren Filmen besonders gerne: die Herausforderungen, denen Frauen in unserer Gesellschaft gegenüberstehen. 2022 ließ sie in dem von der Kritik überwiegend gelobten Episodenfilm "Wunderschön" Frauen mit ihrem Körperbild hadern. Mit "Wunderschöner", ihrer fünften Regiearbeit, legt die 40-Jährige die gelungene Fortsetzung vor.