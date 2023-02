"Magic Mike: The Last Dance": Wie ein Stripper die Hochkultur sprengt

Um umgekehrte Verhältnisse zu erleben, braucht es oft einen langen Atem. 1995 war Salma Hayek 28 Jahre alt, als sie für eine Szene des Kultfilms "From Dusk Till Dawn" fast nackt mit einer Schlange tanzte, während sie sich hypnotisierend rekelte.

Im dritten Kinofilm der "Magic Mike"-Reihe ist es nun die 56-Jährige ("House of Gucci"), die sich selbst einen Tanz des Strippers Magic Mike schenkt, den ihr Kollege Channing Tatum (42) zum dritten Mal verkörpert. Es soll sein letzter Striptease in der Regie von Oscar-Preisträger Steven Soderbergh ("Traffic") sein.

Man versteht, warum Tatum auf einen vierten verzichten kann. In "The Last Dance" ist definitiv Hayeks Rolle die spannendere. Die Latina spielt die reich verheiratete Maxandra Mendoza, die durch eine Scheidung geht. In Miami entdeckt sie Barmann Mike, einen orientierungslosen Ex-Tänzer/Stripper/Tischler. Sie bietet ihm 6000 Dollar für einen Lapdance, er lässt den allerletzten widerwillig zu. Es wird mehr daraus – das Angebot (60.000 Dollar), einen Monat für Maxanda in London zu arbeiten. Sie macht ihn dort zum Regisseur in einem bildhübschen Theater im Besitz der Familie ihres baldigen Ex.

Männliche "Pretty Woman"

Maxandra steht für Rasanz, Fantasie, Auflehnung, auch Verletzlichkeit. Bei Tatum stellen sich allein zwei Fragen: Wird er als männliche "Pretty Woman" noch einmal strippen? Und wieso kann man dem an sich talentierten Darsteller, der in "Fox Catcher" (2014) als missbrauchter Sportler brillierte, keine bessere Führung bieten – und kein besseres Drehbuch als das vom Amerikaner Reid Carolin ("Magic Mike" 2012, "White House Down", 2013)? Als Mike tanzt und choreografiert Tatum geschmeidige Sexyness. Abseits davon wirkt er statisch und schmallippig als Mann, der wieder mit Körpereinsatz ein Stückchen Glück erobern will. Mikes hemdsärmeliger Zugang, der "Wiege Shakespeares" zu vermitteln, dass man keine Angst haben muss, verkrustete Stoffe aufzubrechen, indem man Feminismus und Erotik zulässt und nicht sofort gegenseitig ausschließt und sogar Straßentänzer besetzt, ist letztlich sehr lustig.

Dass Soderbergh die Inszenierung selbst nicht wie einen Tanz komponiert, ist klar. Er verfolgt (auch im Soundtrack) seine ruppige, erdige Handschrift, die keine glatte Perfektion sucht, aber Platz für explosive, kraftvolle Choreografien. Doch statt hier eine Liebesgeschichte von Mike zu einem freien Leben anzubahnen, bricht man eine mit Maxandra vom Zaun, die kaum knistert. Tatum und Hayek wirken eher wie beste Freunde, die zufällig Verliebte spielen. Mike hätte sich mehr verdient, Tatum auch.

"Magic Mike: The Last Dance": USA 2023, 112 Min.,

OÖN Bewertung: drei von sechs Sternen

Der Trailer zum Film:

