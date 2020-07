Welser Open-Air-Kino stemmt sich tapfer gegen Stürme und Corona

WELS. Imposant, großartig, einzigartig: Mit viel Anerkennung wird das Welser Open-Air-Kino auf dem Messegelände bedacht. Wer einmal dort war, ist begeistert und will wiederkommen. Die OÖNachrichten sind Kooperationspartner.

Dabei hatten Veranstalter Günter Weninger und Technikchef Kurt Berger vom Start weg das Pech an den Sohlen. Am ersten Spieltag zerstörte ein heftiger Sturm Teile der Einrichtungen. Dazwischen folgte eine neuerliche Sturmwarnung und dann kam auch noch Corona ins Spiel. Von den Rückschlägen ließ sich das Kinoduo nicht entmutigen. Die Besucherzahlen klettern stetig nach oben. Weninger und Berger hoffen, dass sie die jüngsten Rückschläge wettmachen können. Mit "Special Days" soll das gelingen. Am 9. August werden Insassen von VW-Käfer und Opel Manta das Messegelände bevölkern, um den Kultfilm "Manta, Manta" mit Til Schweiger zu sehen. Am 14. August werden 100 Mitglieder eines Harley-Davidson-Klubs erwartet, die für krebskranke Kinder Spenden sammeln. An zwei Wochenenden im August sind Firmenevents vorgesehen.

Bis Sonntag, 30. August, ist das Open-Air-Kino noch in Betrieb. Karten unter www.carcinema.at oder an der Abendkasse.

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at