"Vorlesekino" als Wirtschaftsprojekt

STEYR. Die österreichweit durchgeführten "Vorlesetage" inspirierten die Schüler der Mittelschule Münichholz mit Lehrerin Martina Vogelhuber zu einem besonderen Projekt: Bei einem "Vorlesekino" wollten sie Mitschülern das Thema Lesen näherbringen und deren Lesemotivation nachhaltig steigern.

Alle Lehrkräfte lasen den Kindern in den unterschiedlichsten Räumen der Schule Bücher vor, die großteils in der Schulbibliothek auszuleihen sind. Und in einem richtigen Kino gibt es natürlich Popcorn. Die 19 Schüler der 1a waren ab der ersten Minute von der Idee begeistert, selbst unter die Popcornproduzenten zu gehen. Sie gestalteten Logos für die Sackerl und lernten im Unterricht, wo Mais angebaut und geerntet wird. Bei der Wahl der Rohstoffe griff das Klassenvorstandsteam Christian Rößner und Judith Rotter auf regionale Produkte zurück, zudem wurde eigens eine Popcornmaschine angekauft und ein Verkaufsstand in Form eines Wagerls hergestellt. Mit den Einnahmen der Verkäufe des Popcorns sollen Klassenausflüge finanziert werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper