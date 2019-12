TV-Klassiker, die Weihnachten erst komplett machen

Für die einen beginnt Weihnachten, wenn das Glöckerl vom Christkindl läutet.

Für die anderen, wenn Kate McCallister (Catherine O’Hara) in "Kevin – Allein zu Haus" entgeistert in die Kamera schaut und laut "Kevin!" schreit, weil sie sich der schönen Bescherung bewusst wird, ihren Buben einfach vergessen zu haben. Seit inzwischen dreißig Jahren verliert diese Episode nicht ihren Reiz. Jeder der hier vorgestellten Weihnachtsfilme hat eine, wenn nicht mehrere solche Szenen, die dazu beigetragen haben, die jeweilige Produktion aus der Masse der alljährlichen Filmstarts in die Kategorie "Kult und Klasse" zu erheben. Die OÖN zeigen, wann und wo jene Filme laufen, die das Fest ausmachen – mit Hintergründen und Details angereichert, die Sie diese Arbeiten vielleicht noch einmal mit anderen Augen sehen lassen.

Porträt von "Kevin"-Star Macaulay Culkin auf Seite 4