Dieser Film ist exzellent inszeniert, und gerade deshalb trifft er einen wie ein harter Schlag: In "The Son" führt uns der Pariser Dramatiker und Regisseur Florian Zeller eine Möglichkeit vor Augen, die man leicht verdrängt: was passieren kann, wenn ein Mensch, den man liebt, krank wird und Hilfe nicht gelingt.