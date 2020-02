"The Lodge" ist ein frostiger Horrorthriller

"The Lodge" erforscht schonungslos und konsequent menschliche Abgründe, ohne dabei Klischees auf den Leim zu gehen. Mit Darstellern wie Richard Armitage, Riley Keough und Alicia Silverstone ist der Horrorthriller auch prominent besetzt.

Die Kinder Aidan (Jaeden Martell) und Mia (Lia McHugh) machen die Verlobte ihres Vaters Richard (Richard Armitage) für den Tod ihrer Mutter verantwortlich. Dieser will das Eis zwischen dem Nachwuchs und der zukünftigen Frau Grace (Riley Keough) brechen und organisiert ein gemeinsames Weihnachtsfest in einer abgelegenen Hütte. Doch Richard muss wegen seines Jobs Grace und die Kinder einige Tage allein lassen. Seit "The Shining" weiß man, dass die Kombination Kinder und eingeschneites Haus im Nirgendwo nicht gut enden kann...

"The Lodge", USA/GB 2019, 109 Min.

OÖN Bewertung:

Der Trailer zum Film: