Robbie Williams Biopic "Better Man": Süchtig danach, sich zum Affen zu machen

Unmittelbar nach seinem endgültigen Zerwürfnis mit seinen Bandkollegen von Take That rast Robbie Williams im Auto rücksichtslos die Straße entlang. Nur knapp weicht er anderen Fahrzeugen aus – bis er sich plötzlich unter Wasser wiederfindet. "Ich bin schwer kokain- und alkoholabhängig. Und ich bin 21", sagt Williams im Off. Es ist der stärkste Moment in der Filmbiografie "Better Man – Die Robbie Williams Story".