Streaming-info, kritik

Der vonundrealisierte Dokumentarfilm (100 Min.) ist ab heute als Stream zu sehen. Preis: 4,90 Euro, ein Drittel kann man einem selbst gewählten Kino stiften.Niemann und Hoesl ("Soldate Jeannette", "WiNWiN") planen auch Kinostarts in der Schweiz und Deutschland."Davos" ermöglicht unkommentiertes Eintauchen in einen Ort, an dem Weichen der Weltpolitik gestellt werden. Ein von starken Bildern und Beobachtungen getragenes Werk, das elegant, weil unaufdringlich zum Nachdenken anregt.

OÖN Bewertung: