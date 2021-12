Das Konzept des maskierten Superhelden beruht, no na, auf dem Prinzip der Anonymität. Als J. Jonah Jameson (J.K. Simmons), grantelnder Betreiber einer Verschwörungstheoriker-Show, der Welt eröffnet, dass Peter Parker unter der Maske des Spinnenmanns steckt, haut der in "Spider-Man: No Way Home" zum dritten Mal von Tom Holland verkörperte Teenager naturgemäß die Nerven weg.