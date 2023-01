"Operation Fortune": Spione und Strizzis, die ihrer Form hinterherlaufen

In der Regie von Guy Ritchie haben feine, erdig bis abgedrehte Krimis das Licht der Kinoleinwand erblickt: "Bube Dame König graAS" (1998) und "Snatch: Schweine und Diamanten" (2000) mit Brad Pitt.

So kommt es nicht von ungefähr, bei einem neuen Guy-Ritchie-Film eine besondere Art der Vorfreude zu hegen: Jene vielleicht, wieder ein schön dreckiges Stück Kino zu erleben, das aus dem Schaffen des Briten (54) hervorsticht. Nun ja, "Operation Fortune" wird dem leider nur in Ansätzen und Teilstücken gerecht. Allein das Grundgerüst, die actionreich verschachtelte Rettung der Welt mit Witz, ist nichts, was man nicht kennt.

In "Operation Fortune" gibt Cary Elwes, der man in jungen Jahren in "Die Braut des Prinzen" (1987) sah, einen Subunternehmer, der für die britische Regierung Männer und Frauen fürs Grobe entsendet. Sein Team, um eine das globale Wohl und vor allem die Weltwirtschaft gefährdende Technologie zurückzustehlen, leitet Action-Star Jason Statham als Orson Fortune. Sein Gegenspieler ist Hugh Grant als Waffenschieber und Kriegstreiber Greg Simmonds. Zur Seite stehen Orson dabei US-Komikerin Aubrey Plaza ("The White Lotus") und Josh Hartnett als Hollywood-Superstar, den sie entführen und zum Mitmachen erpressen, weil Simmonds ihn vergöttert.

Auf der Habenseite hat der Film ein stylishes, mondänes Design. Kostüm, Maske, Setdesign, Locations (Cannes, Los Angeles, Marokko), Stunts, Musik und Sounddesign zeugen von bestem Handwerk. Dazu kommt ein Ensemble, das sichtlich Spaß hat, angeführt von Grant, Statham und Elwes. Ins Soll rutscht den Film an dem Punkt, an dem es unübersichtlich wird – zu viele Orte, Nebenfiguren, Kurven und gewollt bissig-coole Dialoge. Ein Spiel auf Zeit jagt das andere. Clevere Kritik an Regierungspolitik und Filmgeschäft wird angerissen und dann fallen gelassen. Es scheint, als möchte man Vielfalt bieten, erzeugt aber doch nur Redundanz, die den Film ausbremst.

Den Ruf, formvollendete Gangstersatiren zu können, hat sich Ritchie mit "Codename U.N.C.L.E" 2015 und "The Gentlemen" 2019 erarbeitet. Mit "Operation Fortune" verspielt er ihn ein bisschen.

"Operation Fortune": USA 2022, 114 Min., jetzt im Kino

OÖN Bewertung:

Der Trailer zum Film:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur