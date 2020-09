Neue Dokureihe startet im Starmovie

DIETACH. Im Starmovie Dietach startet eine neue Kino-Dokureihe, die vom Steyrer Sozialpädagogen Peter Schipek, Koordinator der "Akademie für Potentialentfaltung", und dem Dietacher Buchautor Gerald Ehgartner ins Leben gerufen wurde. Die Dok-Filme beschäftigen sich mit den Themen Naturschutz, Umwelt, Wildlife und Soziales.

Zum Auftakt am Mittwoch, 30. September, um 19 Uhr flimmert der Streifen "Die Epoche des Menschen" als Österreich-Vorpremiere im Starmovie Dietach über die Leinwand. Der Film der vielfach preisgekrönten Künstler und Filmemacher Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier und Edward Burtynsky, spannt den Bogen von den kilometerlangen Betonwällen, die inzwischen mehr als die Hälfte von Chinas Küsten schützen müssen, über die weltweit größten Bagger im Tagebau in Nordrhein-Westfalen, eine Pottasche-Mine im Ural, das australische Great Barrier Reef bis hin zu Verdunstungsbecken in der Atacama-Wüste, wo Lithium gewonnen wird.

