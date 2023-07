"Mit Liebe und Entschlossenheit": Ein Liebesdreieck, das auch das Publikum nicht nur glücklich macht

"Mit Liebe und Entschlossenheit" ist gestern mit einem besonderen Gütesiegel im Kino gestartet: Frankreichs Grande Dame Claire Denis erhielt für ihre Regie den Silbernen Bären der Berlinale.

Wer die Arbeit gesehen hat und sich wundert, warum man ausgerechnet sie prämiert hat, liegt mit seiner Verwunderung nicht daneben. Denn das Liebesdreieck, in das Denis Juliette Binoche (als Sara), Vincent Lindon (Jean) und Grégoire Colin als François wirft, kommt überraschend ungelenk daher.

Nicht im Sinne von reizvollen, dem emotionalen Chaos geschuldeten Irritationen, sondern schlicht, weil es sich unelegant, zuweilen angerissen erzählt anfühlt.

Zunächst ist bei der Radiomoderatorin Sara und dem im Sportgeschäft arrivierten Ex-Rugby-Spieler Jean nach zehn Jahren alles wunderbar und man verspricht einander im Pariser Appartement noch immer, sich die Welt zu Füßen zu legen. Bis Sara zufällig François sieht – ihren Ex und den ehemaligen besten Freund Jeans. Der Schatten der Vergangenheit tritt in das Leben der beiden und erschüttert die Grundfesten ihrer Liebe.

Entlang des Drehbuchs, das Denis mit der Autorin Christine Angot geschrieben hat, entsteht zunächst etwas, was man aus nostalgischen Motiven als klassisch französisches Beziehungsdrama bezeichnen könnte: Das Gefühlsleben nimmt man so ernst, als müsste man die diplomatischen Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine leiten. Es wird dunkel. Sara und Jean wirken hier noch nicht wie ausgereifte, echte Menschen. Es kommt einem eher vor, als würde man die Stars Lindon und Binoche beobachten und keine Lebenspartner. Erst als die Liebe immer tiefere Risse bekommt, sich eine Spirale emotionaler Gewalt freisetzt, entwickelt sich ein in Summe famoses Fest des Schauspiels, das von Zerbrechlichkeit in Beziehungen und schädlichen Besitzansprüchen handelt.

Es entstehen universelle Momente über die menschliche Natur, die lange nachwirken. Sie verhelfen dem Film trotz ein paar melodramatischer Ausreißer von Binoche und dialoglastiger Szenen zum Glanz, der zu Beginn fehlt.

"Mit Liebe und Entschlossenheit": F 2022, 116 Min., Regie: Claire Denis, jetzt im Kino

OÖN Bewertung: drei von sechs Sternen

Der Trailer zum Film:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur Nora Bruckmüller