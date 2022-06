"Lightyear": Gaudi für die ganze Familie

Der Kinofilm "Toy Story" schrieb vor fast drei Jahrzehnten als der erste komplett am Computer erstellte Animationsfilm Filmgeschichte. Jetzt geht es im Kino mit der Vorgeschichte weiter: Im Mittelpunkt der Pixar-Disney-Produktion "Lightyear" steht der Weltraumheld Buzz Lightyear. Dieses Spielzeug verursachte in "Toy Story" erst Neid und Eifersucht und schließlich viele Abenteuer im Kinderzimmer. Damals – im Film – war ein Kinofilm über den mutigen Raumfahrer Vorlage für das Spielzeug. Nun kommt dieser Film sozusagen "in echt" ins Kino.

Gestrandet auf fremdem Planeten

Mit seinem Spaceshuttle startet der junge Buzz Lightyear, um die unendlichen Weiten des Weltraums zu erkunden. Leider klappt das aber nicht ganz so, wie er sich das vorgestellt hat, und er strandet mit seiner Crew – lauter Anfänger! – auf einem fremden Planeten. Wenigstens auf Socke, seinen cleveren Roboter in Katzengestalt, ist Verlass.

"Lightyear" hat das Zeug zum Kassenschlager, besticht mit einer gelungenen Mischung aus Spannung, Unterhaltung, Witz und Emotionen. Er hat alles, was ein guter und kurzweiliger Familienfilm braucht. Der Film bringt die Zuschauer zum Lachen, man fiebert mit den Figuren mit, Tränen werden verdrückt, und der Held darf im Laufe seiner Abenteuer Erfahrungen machen, die ihn wachsen lassen. (APA)

"Lightyear": USA 2022, 100 Minuten, Regie: Angus MacLane

OÖN Bewertung:

Der Trailer zum Film: