Als einziges Kino in Oberösterreich öffnet ab morgen das Dieselkino in Braunau. Alle anderen Kinos in Oberösterreich bleiben coronabedingt noch geschlossen.

Braunau: Dieselkino ( +437722/81800): Bad Boys For Life (ab 16): 19 Uhr. Bloodshot (ab 14): Sa,So:20.30, Mo:20.15 Uhr. Der Spion von nebenan (ab 12): 17.45 Uhr. Der Unsichtbare (ab 16): Sa,So:20.45, Mo:20.30 Uhr. Die Känguru-Chroniken (ab 10): Sa,So:18.00, Mo:17.15 Uhr. Lady Business (ab 10): Sa,So:19.30, Mo:18.30 Uhr. Lassie - Eine abenteuerliche Reise (ab 6): 15.30 Uhr. Narziss und Goldmund (ab 12): 18.45 Uhr. Nightlife (ab 12): Sa,So:18.15, Mo:18.00 Uhr. Onward: Keine halben Sachen 3D (ab 8): Sa,So:16.30, Mo:16.15 Uhr. Ruf der Wildnis (ab 8): Sa,So:17.00, Mo:16.45 Uhr. Sonic The Hedgehog (ab 6): 15.45 Uhr. The Gentlemen (ab 16): Sa,So:20.00, Mo:19.30 Uhr.