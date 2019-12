"Jumanji: The Next Level": Fortsetzung in der bunten Fantasiewelt

Der Film, in dem die Figuren über ein magisches Brettspiel in eine bunte Fantasiewelt voller Dschungeltiere gezogen werden, fand 2017 seine Fortsetzung mit "Jumanji: Willkommen im Dschungel". Nun mit "The Next Level" also der dritte Teil der Serie.

Mit dabei sind wieder die Sympathieträger Dwayne Johnson, Jack Black und Karen Gillan. Auf das action- und fantasyaffine Publikum warten auch Auftritte von Danny Glover und Danny DeVito. Diesmal verschlägt es die vier Freunde ebenso nach Jumanji, diese so skurrile wie aufregende Mischung aus riesigem Abenteuerspielplatz, Märchenland und Videospiel. Erneut verwandeln sich die Teenager Spencer, Bethany, Martha und Fridge (die mittlerweile an der Uni sind) in erwachsene Spielcharaktere. Das Wiedersehen mit den vier "Helden" bereitet viel Freude – ein familientauglicher Weihnachtsstreifen.

"Jumanji: The Next Level", USA 2019; 115 Min.

