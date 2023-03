"John Wick" 4: Keanu Reeves brilliert als Tänzer des Todes

Keanu Reeves ("Speed") kämpft erneut um sein Leben. Der 58-jährige Hollywoodstar teilt in seiner Paraderolle der vergangenen Jahre wieder kräftig aus. Ob Faustschläge, Maschinengewehrsalven, Säbelrasseln oder asiatische Kampfkunst: In "John Wick: Kapitel 4" kriegt kein noch so großes Heer an Widersachern den Profikiller klein. Oder doch? Aus dieser Frage erwächst die fast durchweg anhaltende Spannung des handlungsarmen Actionknallers.

Ein Autoballett in Paris

Leichen pflastern seinen Weg. John Wick muss gegen zahllose Mordbanden antreten. Denn die Hohe Kammer, eine Art Überorganisation sämtlicher weltweiter Verbrecherbanden, will seinen Tod, koste es, was es wolle. Unterweltboss Marquis de Gramont (Bill Skarsgård) hat alle Vollmachten zur Ermordung des abtrünnigen Mitstreiters. Doch ob in der afrikanischen Wüste oder in Frankreich, Deutschland oder den USA: John scheint unbesiegbar zu sein.

Wie schon in den ersten drei Teilen der Reihe sind die Kampfszenen das A und O. Und die haben es in sich. Sie bestechen als raffiniert choreografierte Reigen des Mordens. Elektrisierender Höhepunkt ist ein tödliches Autoballett rund um den Triumphbogen in Paris.

Lust am Töten zeitgemäß?

Keanu Reeves watet mit stoischem Gesichtsausdruck durch die blutige Szenerie des Schreckens. Selten zuvor in der Filmgeschichte hat ein Schauspieler mit ähnlich geringer Mimik derart viel über die Seele eines Charakters offenbart. An seiner Seite agiert hochkarätiges Staraufgebot, mit dabei sind unter anderen Laurence Fishburne, Bill Skarsgård und Donnie Yen.

Doch bei allem Vergnügen an lustvoll zelebrierter Action provoziert der Film eine Frage: Ist es heutzutage angesichts von Kriegen, Schulmassakern und Terrorakten noch zeitgemäß, im Kino das Töten als Vergnügen zu zelebrieren? Die Fans von John Wick werden das im Bann der filmischen Brillanz bejahen. Viele andere dürften Zweifel haben. (APA)

"John Wick: Kapitel 4": Regie Chad Stahelski, USA, 2023, 169 Minuten, jetzt im Kino

OÖN Bewertung:

Der Trailer zum Film:

