Gratis Popcorn

Am Freitag, dem 14. Februar, erhält jeder, der an einer Kinokassa im Hollywood Megaplex in der PlusCity eine Gutscheinkarte ab 30 Euro kauft, ein kleines Popcornsackerl gratis dazu – nur gegen Vorlage der OÖNcard. Das Popcorn wird in Gutscheinform ausgegeben.

