"Ein Mann namens Otto": Wenn sich Hollywoodstar Tom Hanks nach dem Tod sehnt

Tom Hanks hat kein gutes Jahr hinter sich. Der zweifache Oscarpreisträger ist für seine Rollen in Disneys "Pinocchio" und "Elvis" als "schlechtester Schauspieler" für die Goldene Himbeere nominiert. Zu diesen Filmen gesellt sich nun "Ein Mann namens Otto".

Doch dem zuckersüßen Hollywoodremake fehlt die nordische Herbheit des schwedischen Originals (mehr unten). Die Literaturverfilmung "Ein Mann namens Ove" (2015) erzählt die schwarzhumorige Geschichte eines einsamen alten Mannes, der es ständig verabsäumt hat, sich umzubringen, nur um zu erkennen, dass sich das Leben doch lohnt – ein sentimentaler Film, der ein Hit wurde.

Seine nordische Note erlaubte es, echte Trostlosigkeit mit süßlicher Komödie zu vermischen. Diese Trostlosigkeit fehlt im Hollywoodremake schmerzlich. Was bleibt, ist nur Sentimentalität.

Der in Deutschland geborene Regisseur Marc Forster, der 2008 mit "Ein Quantum Trost" den wohl heftig kritisiertesten Bond-Film gedreht hat, bewahrt zumindest das frostige Setting, indem er die Geschehnisse in den tiefsten Winter von Pittsburgh verlegt.

Aus Ove ist Otto geworden und aus Rolf Lassgard der "Forest Gump"-Star Hanks, der hier nicht nur als der titelgebende Antiheld auftritt, sondern den Film auch mit Ehefrau Rita Wilson produziert und obendrein seinen Sohn Truman Hanks (27) als jungen Otto in kitschigen Rückblenden besetzt hat. Wir begegnen dem mürrischen Zeitgenossen, als er sich in einem Baumarkt ein Seil kaufen will, aber als er an die Kassa kommt, mit einem Angestellten eine lange Diskussion darüber führt, dass man ihm mehr Seil verkaufen will, als er braucht. Er sucht Streit, wo er nur kann. Otto ist wie Ove wütend auf die Welt. Aus Trauer um seine Frau will er sich mit dem Seil aufhängen, da wird er von einer Nachbarin gestört. War es im schwedischen Film eine Iranerin, so ist es jetzt eine Mexikanerin (Mariana Trevino), die den Grantler aus seinem Schneckenhaus holt. Der Rest ist wie schon im Original eine wohlwollende Erlösungsgeschichte.

In den USA hat dieses Remake vor allem ältere Kinobesucher abgeholt und entgegen aller Erwartungen bisher sehr potente 37 Millionen US-Dollar eingespielt. Aber wer die schwedische Verfilmung gesehen hat, hat keinen Grund, für Hollywood wieder ins Kino zu gehen. Hanks ist nicht in der Lage oder nicht bereit, einen todessehnsüchtigen Griesgram zu verkörpern. Er ist ein hervorragender Schauspieler, aber braucht wieder Rollen mit mehr Finesse. (MS)

"Ein Mann namens Otto": USA/S 2023, 126 Min., Regie: Marc Forster, aktuell im Kino

Das Original

2015 entwickelte sich „Ein Mann namens Ove“, eine Roman-Adaption, zum überraschenden Kino-Erfolg in Europa. In der Hauptrolle war Rolf Lassgard zu sehen, bekannt als Film- und TV-Detektiv Kurt Wallander. Die Arbeit war für zwei Oscars nominiert (Maske/bester fremdsprachiger Film).

