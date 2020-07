Ein Kino wie in der guten alten Zeit

In die gute alte Zeit des Autokinos entführt das Autokino im Messegelände Wels ab morgen seine Besucher. "Wer zu uns kommt, soll sich wie in den 50er- und 60er-Jahren fühlen", sagt Kurt Berger.

Dafür scheut der Projektleiter und Initiator keinen Aufwand. So verzichtet Berger in seinem Kino ganz bewusst auf eine LED-"Leinwand". "Ich will echtes Kino-Flair", sagt er. Daher ließ er eine aufwändige Konstruktion errichten, auf der Betonschalungstafeln und darüber gespannter Stoff eine 20 Meter breite und neun Meter hohe Leinwand ergeben. Retro-Charme erzeugen auch die Uniformen aus den 1950er-Jahren, in denen das Personal die Besucher erwartet, sowie Pappfiguren, Oldtimer und stimmungsvolle Beleuchtung. "Die Leute sollen sich bei uns wohlfühlen", sagt Berger.

Klassiker und Blockbuster

Auch das Programm unterscheidet sich von anderen Autokinos deutlich. "Wir wechseln Blockbuster mit Filmklassikern ab", sagt Berger. So wird das Kino morgen um 21 Uhr mit dem Evergreen "Grease" mit John Travolta und Olivia Newton-John eröffnet. Jeden Donnerstag wird ein Film von Quentin Tarantino gezeigt, dazu gibt es frisch gekochte Grillgerichte. Auf dem Programm stehen auch "Zurück in die Zukunft" (19. Juli), "The Blues Brothers" (26. Juli) oder "Manta, Manta" (9. August).

Und so funktioniert’s: Das Kino startet täglich um 21 Uhr auf dem Platz vor der Messehalle 21. Karten gibt’s online oder an der Abendkassa. Platzanweiser lotsen die Fahrzeuge zu den 220 Stellplätzen. Der Ton wird über das Autoradio auf der UKW-Frequenz 101,5 empfangen. Snacks können telefonisch unter 0676 / 74 39 428 bestellt werden und werden zum Auto gebracht. Außerdem gibt es 140 Plätze bei Tisch für Besucher ohne Auto. Dort steht als Lautsprecher ein Radio bereit. Besucher ohne Auto müssen (außer bei Tisch) Mund-Nasen-Schutz tragen und werden registriert.

Für OÖN-Card Besitzer kostet der Eintritt acht statt zehn Euro. Das Programm und alle Infos gibt’s auf carcinema.at