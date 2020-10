Diese kino-blockbuster wurden verschoben:

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

: Bereits im November 2019 sollte Gal Gadot wieder als Amazonen-Kriegerin zu sehen sein, jetzt ist der 25. Dezember 2020 avisiert.: Das letzte 007-Abenteuer mit Daniel Craig kommt nun doch erst am 2. April 2021 ins Kino.: Die langerwartete Neuverfilmung des Science-Fiction-Kultromans von Frank Herbert wurde um ein Jahr – auf 1. Oktober 2021 – verschoben.: Fans von Keanu Reeves müssen sich bis 22. Dezember 2021 gedulden, um zu sehen, wie ihr Held als Neo zum vierten Mal die digitale Welt rettet.: Ursprünglich für Juni 2021 geplant, läuft der Fledermaus-Film mit Robert Pattinson in der Hauptrolle am 4. März 2022 an.: Ein Jahr später als ursprünglich geplant, nämlich am 10. Juni 2022, sind die Saurier wieder los.