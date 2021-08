Die Buchkritik

Normalerweise ist es der Killer, der die Aufmerksamkeit bekommt. Die weiblichen Opfer sind nur Beiwerk, das Mitleid und Grauen evoziert.dreht in ihrem sprachgewaltigen Romanden Spieß um. 17 Frauen hat ein Serienmörder zwischen 1999 und 2014 in einem schäbigen Teil von L. A. getötet. Gehör finden aber weder die Toten noch die Angehörigen.Meisterhaft verwebt Pochoda die Geschichten von sechs durch die Bluttaten betroffenen Frauen zum Sittenbild einer herzlosen Stadt, in der "diese Frauen" am Rande der Gesellschaft bekommen, "was sie verdienen". Brillant konstruiert, ist "Diese Frauen" ein wütender Thriller von bemerkenswerter Tiefe.

