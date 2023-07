Die brillante Kernkraft des Cillian Murphy

Man muss es Christopher Nolan lassen: Der Londoner (52) weiß, wann er zurückschrauben muss.

Hatte der Regiestar in seinem bislang jüngsten Streich "Tenet" (2020) seine visionäre Art des verschachtelten Erzählens auf die Spitze getrieben, wusste er bei der Vita des "Vaters der Atombombe" eines: Hier liegt die Kraft im Kern der wahren Geschichte von J. Robert Oppenheimer – ein brillanter, umstrittener Geist, der an den Mühlrädern der Geschichte drehte, um von ihnen auch zermahlen zu werden. Für seine Verhältnisse fast konventionell entwickelt Nolan einen politischen wie gesellschaftspolitischen Thriller, der tief in den Weltenbrand des 20. Jahrhunderts führt. Es ist ein visuell aufregend aufpolierter Dreiakter mit Sogwirkung.

Der erste Akt: Wie wird Oppenheimer zum Forscher, der den Unterschied macht? Akt zwei: Wie schafft er es, als Leiter des "Manhattan Project" die Bombe zu bauen? Akt drei, in dem Nolan auf exzellent erschütternde Weise "die Schuld" am atomaren Höllenfeuer als Verstärker einsetzt: Wie wird aus dem amerikanischen Helden ein Gefallener?

Der kraftvolle Kern dieses Films ist Hauptdarsteller Cillian Murphy, der so wenig braucht, um alles auf den Punkt zu bringen: die ins Wanken geratene Ordnung in "Oppies" Fach durch die Kernspaltung sowie jene der Welt durch Hitler. Dazu reicht Nolan poetische Bildwelten, polternden, vibrierenden Sound, ebensolche Musik vom Schweden Ludwig Göransson und ein Star-Ensemble, in dem vor allem Robert Downey Jr. als windiger Gegner alle vergessen lässt, dass er je "Iron Man" war.

Die einzigen Aspekte, in denen Nolan das Publikum hängen lässt, sind Oppenheimers so prägende Kindheit und die ganz großen politischen Umwälzungen der USA. Man muss die Materie schon gut kennen, um zu begreifen, dass Nolan hier ein Knaller gelungen ist.

Oppenheimer: GB/USA 2023, 180 Min., jetzt im Kino

OÖN Bewertung:

