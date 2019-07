Die Blüte des Einklangs: Mythen, Mystik und Esoterik

"Ein Land, das tausende Jahre von Geschichte birgt", sagt Jeanne, die mit dem Zug durch Japan fährt, an einen Ort in den Bergen, wo eine Pflanze namens "Vision" nur alle 1000 Jahre blüht und den Menschen den Seelenschmerz nehmen kann. Was esoterisch klingt, ist es auch.

Auch wenn der Regisseurin Naomi Kawase und der grandiosen, zumeist nur flüsternden Schauspielerin Juliette Binoche – vor allem im Zusammenspiel mit dem einsilbigen Masatoshi Nagase – immer wieder berührende, auch romantische Szenen gelingen. Die Kamera gleitet ruhig über wunderbare Landschaften und verharrt auf Gesichtern. Ein mystisch aufgeladenes Märchen voll rätselhafter Begegnungen und Mythen, das stark an der Grenze zur Esoterik schrammt. (sin)

"Die Blüte des Einklangs", F/JP 2018, 110 Min.

