Die besten Filme

Die Neustarts in Oberösterreichs KinosDer psychologische Historienthriller ist der österreichische Beitrag für die Berlinale. Er erzählt von dem dunklen Leben der Hausruckviertlerin Ewa Lizlfellner.Bei den Filmfestspielen in Cannes ausgezeichnetes Regiedebüt von Saim Sadiq über einen Pakistani, der heimlich einen Job als Backgroundtänzer einer transsexuellen Tänzerin annimmt.Dokumentarfilm über das Leben der Jenischen, der "fahrenden" Bevölkerungsgruppen in West- und Mitteleuropa.Das romantische Drama von Regisseurin Marija Kavtaradze erzählt von der Tanzlehrerin Elena, die sich in den asexuellen Gebärdendolmetscher Dovydas verliebt. Langsam finden sie ein für beide passendes Liebesleben.Jonathan Glazer folgt in seinem oscarnominierten Holocaust-Drama dem Alltag der Familie des KZ-Kommandanten Rudolf Höß (gespielt von Christian Friedel).