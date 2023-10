Die besten Filme

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Die Neustarts in Oberösterreichs KinosIm dritten Teil der bunten Animationsreihe macht sich das verliebte Paar Branch und Poppy auf die Suche nach Branchs früheren Boyband-Kollegen.Martin Scorsese erzählt in dem mehr als drei Stunden langen Film von rätselhaften Morden an Angehörigen des indigenen Volkes der Osage Nation, auf deren Land Öl entdeckt wurde.Der deutsche Starkomödiant Christoph Maria Herbst wird zum Hochzeitsplaner. Dabei läuft nicht nur auf der Hochzeit selbst einiges schief.: Der Schweizer Dokumentarfilmer Martin Schilt hat sich mit der hochintelligenten Spezies der Raben beschäftigt.Dein Kind und wir: Als sich die 40-jährige Rachel in einen alleinstehenden Vater verliebt, hinterfragt sie ihr zufriedenes Leben ohne Kinder.Als Germains Gattin stirbt, hat der Mittsiebziger ein Versprechen an seine Lise einzulösen: sich bei einem zeitgenössischen Tanzensemble zu bewerben.