Die besten Filme

Die Neustarts in Oberösterreichs KinosNach drei bisherigen Adaptionen (1954, 1973, 2003) hebt die vierte Annäherung an Erich Kästners Stoff im Kino ab. Mit Tom Schilling als InternatsleiterEin japanischer Spielfilm über einen Literaten, der die Einsiedelei in den Bergen wählteKult-Regisseur Luc Besson ("Das fünfte Element") erzählt die obskure Geschichte eines jungen Mannes, der in einem Zwinger mit Hunden aufwuchs.Margarethe von Trotta setzt Vicky Krieps als Ingeborg Bachmann in jener Zeit in Szene, in der sie Max Frisch (Ronald Zehrfeld) in Paris traf und eine schwierige Beziehung einging.Österreichische Indie-Produktion, die eine Krankenschwester im Krieg mit ihren fatalen Entscheidungen konfrontiert.