Die besten Filme

Die Neustarts in Oberösterreichs KinosDoku über den großen Star seiner DisziplinDie US-Stars Shailene Woodley und Ben Mendelsohn ermitteln im Fall eines Serienkillers.Die Kino-Abenteuer des Weltentdeckers gehen weiter.Einer der maßgeblichen Filme des Horrorgenres bekommt einen modernen Ableger.Als Bodyguard soll Ex-Wrestler John Cena eine gewisse Claire Wellington (Alison Brie) beschützen. Action aus den USA.Otto Jaus und Paul Pizzera spielen in ihrem ersten gemeinsamen Kinofilm, in dem sie ein Schlitzohr auffliegen lassen wollen.In der Regie von Stephen Frears verkörpert Sally Hawkins eine Archäologin, die die Leiche eines Königs entdeckt.