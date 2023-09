Die besten Filme

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Die Neustarts in Oberösterreichs KinosTragikomödie vom finnischen Regisseur Aki Kaurismäki über zwei einsame Menschen am Rande der Gesellschaft in HelsinkiDer österreichische Regisseur Patric Chiha erzählt die Geschichte zweier Menschen, die am Leben vorbeileben.Dokumentarfilm von Kurt Langbein über Ex-Bundeskanzler Sebastian KurzDer Dokumentarfilm handelt von einer Frau im Iran, die wegen Tötung in Selbstverteidigung gegen einen Vergewaltiger gehängt wurde.