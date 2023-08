Die besten Filme

Johnny Depp in "Jeanne Du Barry"

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Die Neustarts in Oberösterreichs KinosJohnny Depp kehrt als König Ludwig XV. auf die Kinoleinwand zurück.Vier Frauen begeben sich auf eine chaotische Reise nach China.In Locarno und Berlin erprobte Arthausperle über junge Menschen und ihr Erwachsenwerden.Kärntens letzter Besitzer einer Videothek wird in dieser österreichischen Komödie (u.a. mit Roland Düringer) in dubiose Deals verwickelt.Die elfjährige Anni zieht aufs Land. Dort wird sie mit einem Wildpferd ein Herz und eine Seele.Am Genfersee trifft ein ungleiches Trio aufeinander und gibt sich gegenseitig Halt.Dokumentarfilm über die Musiksubkultur Wiens mit Voodoo Jürgens, Nino aus Wien und der oberösterreichischen Literatin Lydia Haider.