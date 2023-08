Die besten Filme

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Die Neustarts in Oberösterreichs KinosEin Hightech-Skarabäus einer außerirdischen Macht gerät in die Hände eines Collegeabsolventen (Xolo Maridueña).Der Horrorfilm erzählt, was bei der Überfahrt des Schiffs "Demeter" mit dem Sarg von Graf Dracula passiert ist.Ein geheimnisvoller Fremder (Toni Servillo) erscheint vier Menschen, die sich das Leben nehmen wollen. Sie können erleben, wie die Welt ohne sie aussähe.Ein britischer Agent (Gerard Butler) gerät im Iran nach einer Sabotageaktion an einer Atomanlage in Schwierigkeiten.The Inspection: Ellis French (Jeremy Pope) ist auf der Straße gelandet, nachdem ihn seine streng religiöse Mutter Inez wegen seiner Homosexualität verstoßen hat. Als einziger Ausweg erscheinen ihm die US-Marines.Forever Young: Valeria Bruni Tedeschi erzählt persönliche Dramen junger Schauspieler am berühmten Théâtre des Amandiers bei Paris, an dem sie selbst Schülerin war.