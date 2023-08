Die besten Filme

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Die Neustarts in Oberösterreichs KinosAnna Maria Mühe spielt eine Stuntfrau, die nach einem Unfall einen Rollstuhl braucht. Sie zieht zu ihrem Vater (Michael Wittenborn), der Tod des Bruders steht zwischen ihnen.Ein französischer Spielfilm (Regie: Carine Tardieu) über die leidenschaftliche Liebe einer älteren Frau (Fanny Ardant) zu einem Jüngeren (Melvil Poupaud).Jonas Taylor (Jason Statham) bekommt es als Forscher in einem Wettlauf gegen die Zeit mit einem Grauen der Tiefe zu tun – den Urzeithaien (Megalodons).Die Zeichentrick-Stars der 1980er Michelangelo, Raphael, Leonardo und Donatello legen sich im neuen Animationsfilm mit Mutanten Superfly und seiner Bande an.