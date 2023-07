Die besten Filme

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Die Neustarts in Oberösterreichs KinosIn der Regie von Claire Denis spielen Juliette Binoche und Vincent Lindon ein Paar, das in eine Dreiecksbeziehung gerät. Denis erhielt bei der Berlinale den Silbernen Bären für die beste Regie.Amerikanischer Spielfilm über junge Menschen im kalifornischen Long Beach, die sich aufgrund der Klimakrise radikalisierenIn Cannes prämierter Spielfilm über Julie, die arm ist, aber auf dem Motorrad ihre Freiheit finden will und in den Bann einer illegalen Gang gerät.