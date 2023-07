Die besten Filme

Vergangene Woche in der OÖN-Filmnacht zu Gast: Am 7. Juli startet "Mermaids Don‘t Cry" mit Stefanie Reinsperger im Kino. (Filmladen)

Die Neustarts in Oberösterreichs KinosÖsterreichischer Spielfilm über die wilde Liebe von Alma Mahler (Emily Cox) und Oskar Kokoschka (Valentin Postlmayr)Die Welserin Thea Ehre erspielte sich in diesem Arthouse-Drama mit Krimiflair den Silbernen Bären der Berlinale.Voraussichtlich letzter Teil der kultigen US-Horror-Reihe."Tatort"-Star Stefanie Reinsperger als Meerjungfrau-Fan, der sich für ein selbstbestimmtes Leben freischwimmt.Die beliebte Kinderserie über eine Superheldin und einen Superhelden, die in Paris Verbrechen aufklären, als Film für die Ferien.Tom Cruise neuester Auftritt als Spion Ethan Hunt. Mit Simon Pegg und Rebecca Ferguson