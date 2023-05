Die besten Filme

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Die Neustarts in Oberösterreichs KinosDer deutsch-argentinische Regisseur German Kral legt eine Spielfilm-Hommage an die argentinische Hauptstadt und den Tango vor.Eine der kommerziell erfolgreichsten Filmreihen geht weiter und soll den Anfang vom Ende finden: Vin Diesel trifft dabei auf Jason Momoa.Spielfilm-Adaption der berühmten Anime-Reihe, bei der eine Heldengeschichte auf üppige Effekte trifft.Ein Dokumentarfilm über die frisch gekürte Kochweltmeisterin Agnes Karrasch, deren Weg sie durch Haubenrestaurants quer durch Europa führt und in eine männerdominierte Bastion, in der ein rauer Umgangston herrscht. Der Film feierte beim Linzer "Crossing Europe" Premiere.